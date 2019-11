O CEIP Ardán celebra as tres décadas da súa renovación

O CEIP Ardán celebra 30 anos da súa renovación © Concello de Marín

Trinta anos non se cumpren todos os días. Esa cifra redonda desde a súa renovación é a que celebrou ao grande do CEIP de Ardán.

Non en balde naquela data agora afastada iniciouse un novo camiño tras a loita de nais e pais para que o centro continuase aberto.

Por ese motivo, a comunidade educativa da parroquia marinense celebrou a efeméride cunha xornada festiva na que participaron alumnos, pais, nais e mestres do alumnado actual e de promocións antigas.

Tamén participou do acto o concelleiro de Medio Rural de Marín, Pablo Novas, recoñecendo que "nótase a unión e as ganas de levar a cabo proxectos adiante".

O grupo de gaitas de Carballido puxo do seu parte amenizando a segunda parte da xornada que, ante a ausencia de choiva, se puido celebrar no patio do centro, con merenda e magosto incluído para os pequenos.