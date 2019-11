Román Rodríguez destaca a "crecente relevancia" de Pontevedra e o Camiño Portugués no "panorama xacobeo"

O conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, asegurou que tanto a cidade de Pontevedra como o Camiño Portugués teñen "un papel cada vez máis relevante no panorama xacobeo" o que se traduce nun importante incremento no número de persoas que decide percorrer este itinerario.

Segundo os datos falicilitados pola Xunta, no que vai de ano o Camiño Portugués e o Camiño Portugués da Costa sumaron máis de 90.000 peregrinos, unha cifra que se duplicou no último lustro.

Román Rodríguez participou este venres en Pontevedra na clausura de "O Camiño e os espazos naturais para nenos e nenas", un proxecto impulsado pola Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago ao abeiro de "O teu Xacobeo".

Trátase dunha iniciativa educativa, de ámbito social, destinada aos nenos de Primaria cuxa finalidade é fomentar o coñecemento do patrimonio natural, cultural e humano do Camiño de Santiago entre os máis pequenos. "A implicación das futuras xeracións é o único xeito de garantir que a Ruta Xacobea sega a ser unha gran riqueza para Galicia", destacou o conselleiro.

Durante o acto celebrado no Pazo da Cultura, o titular de Cultura e Turismo destacou "o éxito de O teu Xacobeo", o programa posto en marcha polo Goberno galego co obxectivo de fomentar a participación da cidadanía na celebración do vindeiro Ano Santo, e subliñou o "revulsivo" que supón para a provincia de Pontevedra, onde se desenvolven "máis de 80 proxectos grazas a un investimento de 1,2 millóns de euros".

Ademais, Román Rodríguez lembrou que, a nivel autonómico e desde que se puxo en marcha este proxecto, a Xunta promoveu xa máis de 130 proxectos.

No proxecto clausurado hoxe, que contou cunha achega por parte da Xunta de preto de 14.000 euros, participou o alumnado do CEIP Plurilingüe nº 1 de Tui, o CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos, o colexio público integrado de O Toural, en Vilaboa; o CEIP Amor Ruibal de Barro, o colexio público integrado de Pontecesures e o CEIP Plurilingüe O Pumar, de Rois.