A Garda Civil detén dous veciños do Grove en dous controis por tráfico de drogas

Con apenas dous días de diferenza, a Garda Civil interceptou en dous controis de estrada a dous veciños do Grove cando levaban escondidas 350 dose de heroína. Os dous ocupantes do vehículo, un home e unha muller serían detidos por un delito contra a saúde pública por tráfico de estupefacientes.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, os feitos ocorreron a pasada fin de semana con ocasión dos dispositivos preventivos de seguridade cidadá que se realizan periodicamente para erradicar a venda e distribución de estupefacientes a pequena escala na provincia de Pontevedra.

A vixilancia e a prevención que se desenvolve fundamentalmente sobre as zonas, locais e os lugares de lecer, refórzanse con controis esporádicos sobre as vías de comunicación.

No marco dun destes operativos, a Patrulla de Seguridade Cidadá da Compañía da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa, interceptou a pasada semana, en Vilanova de Arousa, un vehículo no que circulaban dúas persoas, un home de 56 anos e unha muller de 59, ambos os veciños do municipio do Grove e interviñéronselles 60 dose de heroína que levaban ocultas entre a súa vestimenta. Os dous foron notificados como investigados por un delito contra a saúde pública.

Apenas dous días despois, a mesma patrulla de seguridade cidadá volveu interceptar o mesmo coche, coas mesmas persoas, nun punto de verificación de vehículos que tiñan establecido en Cambados. Nesta ocasión foron detidos por outro delito contra a saúde pública, confiscándolles 290 dose de heroína que tamén levaban ocultas entre as súas roupas.

Os detidos, que contan con amplo historial delituoso por delitos similares, foron postos, xunto coa droga incautada, ao dispor dos xulgados de instrución de garda de Vilagarcía de Arousa e Cambados.