Unha muller pilla "in fraganti" un ladrón roubando no seu coche e, tras un forcexo, recibe unha malleira no Burgo

Unha veciña de Pontevedra sufriu unha agresión cando o domingo 3 de novembro ás 17.10 horas ao achegarse á zona onde aparcara o seu vehículo na contorna do Burgo observou a presenza dun home nos asentos traseiros do turismo.

A muller tentou reter ao ladrón que, ao verse sorprendido, saíu do coche e golpeouna de forma violenta coa porta. A vítima comezou a berrar reclamando axuda e iniciou, segundo indica a Policía Nacional, un forcexo co delincuente coa intención de recuperar algunhas das cousas que subtraera do turismo. Nun determinado momento do enfrontamento, a muller tentou escapar da zona pero o home saíu correndo tras ela.

Finalmente, o home abalanzouse sobre a muller alcanzándoa. Tirouna ao chan e comezou a agredila propinándolle tombadas á altura do abdome e quitándolle diferentes obxectos que levaba a muller e o bolso. Tras o ataque, o agresor fuxiu en dirección á ponte do Burgo.

Unha patrulla policial dirixiuse ata a zona e solicitaba unha ambulancia para que a vítima recibise asistencia médica. Os axentes recolleron a denuncia e iniciarion a investigación para tratar de localizar ao ladrón e agresor.

Este martes 12, axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial lograban, tras identificalo, deter ao home, un veciño de Pontevedra de 31 anos de idade, como presunto autor dun delito de roubo con violencia. Unha vez en dependencias policiais prestaba declaración e foi posto ao dispor da autoridade xudicial. O agresor conta con numerosos antecedentes policiais por feitos similares.