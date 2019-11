O Xulgado ordena que se siga a causa contra o alcalde de Vilanova por llamar "chacha para todo" á presidenta da Deputación

O Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra emitiu un auto no que decreta o fin da instrución do caso no que se investiga o alcalde de Vilanova de Arousa por chamar "chacha para todo" á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

A maxistrada indica que hai indicios suficientes para que o procedemento se siga contra o rexedor por un delito leve de falta de respecto e consideración debida á autoridade.

O pasado mes de xuño na súa comparecencia nos xulgados, Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa, reafirmouse nesta expresión: "Lo que dije y que mantengo es que ella es una correa de transmisión de Abel Caballero, que hace todo lo que le manda y mi expresión de aquel momento era 'chacha para todo de Abel Caballero en Diputación'. Eso no quiere decir que le barriese la casa, quiere decir que la Diputación le hacia los trabajos, quitar el dinero a los ayuntamientos pequeños para llevarlo al ayuntamiento de Vigo. Para mí es un trabajo sucio y ahí se sustenta la expresión ‘chacha para todo".