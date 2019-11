A xornalista pontevedresa, Sara Vila, recibe o premio "Comunicar en Igualdade"

Os premios autonómicos Comunicar en Igualdade xa teñen gañadoras. A redactora do Diario de Pontevedra, Sara Vila, recibe o segundo premio deste concurso polo seu traballo O noso toque de queda. Estes galardóns pretenden recoñecer e recompensar os traballos xornalísticos que contribúan a defender e difundir valores de igualdade entre mulleres e homes, así como á loita contra a violencia de xénero.

Na modalidade para profesionais do xornalismo, o xurado escolleu como o primeiro premio, dotado con 6.000 euros, o texto titulado As mulleres na opinión: un elefante rosa non medio dás redaccións, elaborado polo grupo de traballo As Mulleres na Opinión de Xornalistas Galegas. O segundo premio, valorado en 3.000 euros, é para a xornalista pontevedresa, mentres que o terceiro, de 2.000 euros, recae en Montserrat Dopico pola súa obra Sesé Mateo: a palabra que resiste á morte.

Na categoría reservada para o alumnado universitario, o primeiro premio, de 4.000 euros, lévao Uxía Castro polo seu traballo Eles gobernan, elas aman. Vos mitos do amor romántico. Con Un relato de mulleres nas minas do Bierzo, Lucía Parrila conquistou o segundo posto dotado con 2.000 euros; e Silvia López, o terceiro, de 1.000 euros, por Nun sistema tan opresivo para a muller ser monxa era unha opción cómoda.

O xurado que decidiu a concesión destes premios estivo presidido polo director xeral de Políticas Culturais e a selección dos traballos realizouse seguindo criterios de calidade, esforzo investigador e adecuado tratamento informativo desde a perspectiva de xénero.