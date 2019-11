Comeza a terceira fase das obras de remodelación da Casa Priorado

Este martes deu comezo a fase final das obras de remodelación da Casa Priorado de Arra, que teñen un orzamento de 170.400 euros.

Inclúe os revestimentos de chans, paredes e teitos, así como a fontanería, o saneamento, a electricidade e a calefacción.

Con esta nova actuación no Priorado de Arra permitirá convertelo nun centro sociocultural para uso e goce de todos os veciños, non só do lugar, senón de todo o municipio.

Con esta terceira fase, e as dúas anteriormente realizadas, súmase un investimento total na casa de 399.000 euros.