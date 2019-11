Atopan 200 quilos de cocaína ocultos nun contedor no porto de Marín

Douscentos quilos de cocaína. É o alixo que localizaron as autoridades no porto de Marín. A droga estaba oculta no interior dun contedor que chegou por vía marítima o pasado domingo, segundo confirman fontes da investigación.

Axentes da Garda Civil, en colaboración co Servizo de Vixilancia Aduaneira, foron os que localizaron a droga tras realizar un control entre a mercadoría chegada ao porto.

A cocaína ía dentro de grandes bolsas de viaxe que estaban colocadas sobre os sacos de alubias que viñan neste contedor, procedente de Colombia.

Os investigadores cren que os responsables do envío e a empresa que o transportaba descoñecían que a droga ía camuflada entre a súa mercadoría. Os narcotraficantes romperían o precinto e, posteriormente, introduciron a droga sen levantar sospeitas.

Agora, as autoridades traballan para identificar as persoas que debían retirar a droga do contedor e que, seguindo este método de camuflaxe coñecida como gancho cego, terían tamén que repoñer o precinto para evitar que se descubrise a manipulación.

Por agora non se produciron detencións en relación con este importante alixo incautado.