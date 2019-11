A Policía Local de Poio vixiará durante toda a semana se os coches cumpren as condicións para circular

A Policía Local de Poio, en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico (DGT), sumouse este luns á campaña intensiva de controis de tráfico posta en marcha a nivel estatal para controlar as condicións de circulación dos vehículos.

Tanto en Poio como no resto de España, a vixilancia centrarase durante sete días en comprobar se os coches cumpren os requisitos mínimos de seguridade. Os axentes prestarán especial atención ao adecuado mantemento de turismo e á posta a piques de todos os elementos de seguridade, desde o estado dos pneumáticos e as luces á sinalización, a conversación do parabrisas ou se pasaron a ITV.

A campaña estenderase ata o vindeiro domingo e parte dunha serie de datos que manexa a Dirección Xeral de Tráfico e que indican que o risco de falecer ou resultar ferido grave multiplícase por dous ao comparar os accidentes ocorridos con vehículos de 10 a 15 anos de antigüidade en relación con vehículos de menos de 5 anos.

Ademais, segundo estas cifras, un de cada seis vehículos foi rexeitado na ITV durante 2018 por non reunir as condicións mínimas de seguridade ou por emitir á atmosfera emisións contaminantes e nocivas superiores ao permitido por lei.

No que respecta a a ITV, os defectos graves máis comúns son os de iluminación e sinalización (24,1%); eixos, pneumáticos e suspensións (21,7%); os relativos a freos (14,7%) e os excesos de emisións contaminantes (13,3%).