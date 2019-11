"Obxectivo cumprido" no BNG ao regresar ao Congreso cun escano

O responsable comarcal do BNG de Pontevedra, Demetrio Gómez empregou máis da metade da súa comparecencia ante a prensa en agradecementos a todas aquelas persoas que participaron neste novo proceso electoral. Entre outros, quixo destacar "especialmente" á formación socialdemócrata Compromiso por Galicia coa que concorreu ás urnas da man "e que fixo que as listas do Bloque fosen unha opción de país".

O Bloque Nacionalista Galego "cumpre o obxectivo" de regresar ao Congreso dos Deputados catro anos despois cun escano obtido por Néstor Rego na Coruña "recuperando unha voz propia para Galiza", destacou Demetrio Gómez.

"O BNG é unha forza claramente á alza", na comunidade, a provincia e no municipio de Pontevedra, sinalou Gómez Xunqueira, "con subidas de votos que andan por encima do 20%" en referencia aos anteriores comicios de abril.

Demetrio Gómez valorou que o contexto en concorríaa o BNG a estas eleccións era "francamente adverso" porque houbo menor participación "e a campaña xogouse sen a presenza de Galicia".

Por este motivo, os nacionalistas "con toda a humildade do mundo" valoran os resultados obtidos polo Bloque como "bos, mesmo moi bos".

"Néstor Rego vai ser o deputado de Galiza" xa que "non vai formar parte de ningunha procesión de caladiños" e, ante as dificultades para formar goberno, "a participación do BNG vai ser decisiva", dixo Demetrio Gómez.

Unha vez que termina este proceso electoral "o BNG en alza" afronta as próximas eleccións autonómicas convencido de ser con "alternativa real" para que "Galiza mande ao caixón dos recordos a este goberno do Partido Popular".