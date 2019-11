O PSOE revalida a súa hexemonía en Pontevedra ante un PP en alza e o descalabro de Ciudadanos

Cargos do PSOE celebrando a vitoria electoral no 10N © Diego Torrado

Non conseguiron volver gañar en Galicia pero si o fixeron en Pontevedra. O PSdeG-PSOE mantén a súa hexemonía na provincia e, do mesmo xeito que sucedeu en abril, volven ser o partido máis votado entre os pontevedreses nas eleccións xerais do 10 de novembro.

Os socialistas recibiron o respaldo de 158.272 pontevedreses, un 31,82% dos votos. É un resultado moi similar ao logrado hai apenas sete meses, cando obtiveron 185.785 votos (32,24%). Manterán, por tanto, os seus tres deputados por Pontevedra.

Tres representantes terán tamén no Congreso os populares, que melloran os seus resultados de abril, cita na que obtivo só dous deputados. O PP, nesta ocasión, obtivo 144.946 votos, un 29,14%, fronte os 144.290 e o 25,04% das últimas eleccións.

O sétimo deputado por Pontevedra seguirá sendo para Galicia en Común, a confluencia galega de Unidas Podemos, que a pesar de perder máis de dous puntos en apoio popular con respecto a abril, manterá o seu asento na Cámara grazas aos seus 76.953 votos (15,47%).

O BNG, pola súa banda, pasa a ser a cuarta forza na provincia. Iso si, a pesar do seu ascenso non logra obter representación por Pontevedra. Quedou a case once mil votos de arrebatarlle un dos tres que conseguiu o PP. Seus foron 37.401 votos, un 7,52%.

Preto dos nacionalistas queda Vox, que tamén reforza a súa presenza na provincia ao sumar 36.065 votos (7,25%) entre os pontevedreses, case tres puntos máis que en abril.

O gran derrotado destas eleccións, sen dúbida, é Ciudadanos. Non só perde o deputado logrado en abril, senón que caen ata a sexta praza. Polo camiño deixan case sete puntos e tan só seduciron ao 4,57% dos electores, unhas 22.722 persoas.

Máis lonxe quedan a coalición Máis País-Equo, que obtén 9.667 votos (1,95%) e Pacma, que queda con 4.275 votos (0,86%).

Cos resultados que deixa as eleccións do 10 N, os deputados por Pontevedra serán Olga Alonso, Guillermo Meijón e Ángeles Marra (PSOE), María Ramallo, Diego Gago e Javier Bas (PP) e Yolanda Díaz (Galicia en Común).