Etiqueta Negra resiste á chuvia e ás eleccións e mantén a gran asistencia da súa estrea

Etiqueta Negra 2019 no Recinto Feiral © Diego Torrado Etiqueta Negra 2019 no Recinto Feiral © Diego Torrado Etiqueta Negra 2019 no Recinto Feiral © Diego Torrado

Un pensaría que, pola chuvia e as eleccións xerais, a asistencia a Etiqueta Negra descendería este domingo, pero resultou ser todo o contrario. Centos de persoas volveron encher o Recinto Feiral de Pontevedra para tomar contacto directo cos mellores produtos gourmet elaborados en Galicia.

Foron moitos os que, sos ou acompañados, achegáronse a comprobar o que están a ofrecer máis dun centenar de produtores e distribuidores de gastronomía delicatessen, chegados de todos os puntos da xeografía galega.

Como pasou na súa estrea, ademais, as actividades paralelas, catas, presentacións de produtos, obradoiros creativos ou exhibicións de cociña foron moi demandadas e apenas houbo sitio libre para os que acordaron a última hora.

A terceira xornada de Etiqueta Negra, que se celebrará este luns, porá o broche de ouro a esta feira que, de novo, volverá a abrir de xeito ininterrompido de 11.00 a 20.00 horas. Con todo, será un día moi orientado ao público profesional.

Así, Javier Freijeiro, Moncho Bargo e Xabier Cubillo ofrecerán ás 13.30 horas unha maridaxe entre marisco, cogomelos ou orella con cervexa; mentres que o chef Manu Núñez proporá ás cinco unha interpretación escandinava do produto galego e Daniel Guzmán e Julio Sotomayor protagonizarán ás 18.30 horas un showcooking sobre a pularda criada en avicultura.

Os profesionais do sector da hostalería contarán con actividades dirixidas especificamente para eles como a cata comentada da sidra ecolóxica, cervexas ou de vermús galegos, o taller de cociña de Miguel Mosteiro sobre peixes, mariscos, algas e herbas da costa galega e Fran Sotelino, entre outros, cociñará en directo co Requeixo das Neves como ingrediente principal.

ROTEIRO POLA CIDADE

A actividade máis destacada levará a Etiqueta Negra pola cidade. Será cun espectáculo de cociña en directo con degustación incluída que realizarán os alumnos do Carlos Oroza.

Este paseo gastronómico comezará ás 11.30 horas na Praza da Verdura, onde ofrecerán unha bebida saudable vexetal feita con produtos da horta do centro; pasará pola praza do Teucro, cunha elaboración feita con pan de masa nai con tomate confeitado.

O paseo proseguirá na praza de Mugartegui e no Mercado, onde os asistentes degustarán un cóctel con uva sen alcohol e unha tosta de sardiña lañada, salgada de xeito tradicional polo Museo da Salga do Grove; e finalmente, no Parador servirán unha degustación doce: un chocolate quente con galleta de camelia.