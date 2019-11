10N: Cae a participación dos pontevedreses nas eleccións xerais

Pontevedreses votando nas eleccións xerais do 10N © Diego Torrado

Como indicaban todas as enquisas, a baixada da participación está a ser a tónica xeral nas eleccións deste domingo en toda España. Iso si, os pontevedreses estamos a ser aínda máis remisos a acudir ás urnas, segundo reflicten os datos de participación.

Ás dúas da tarde, hora na que se fixo o primeiro avance de participación, pasaran polos colexios electorais da provincia un total de 254.218 persoas, un 32,91% do censo da provincia de Pontevedra.

Estes datos, que desvelou o Ministerio do Interior, son case cinco puntos menos que os que votaran á mesma hora nos comicios anteriores, celebrados o pasado mes de abril.

Naquel momento, durante a mañá votaran un 37,70% dos pontevedreses, é dicir, un 4,79% menos que hai sete meses cando se alcanzou a participación máis alta nunhas eleccións xerais desde o ano 1993.

O cansazo dos electores ante as continuas chamadas ás urnas nos últimos meses e as malas condicións climatolóxicas que se rexistran este domingo son dous dos factores que explican esta caída da participación.

No global de Galicia a participación é aínda menor que en Pontevedra, ao acudir ata as dúas da tarde un 31,98% da electores fronte ao 36,97% de abril. Pola súa banda, no conxunto nacional, votaron xa un 37,93% dos españois. Son máis de tres puntos menos que nas anteriores eleccións cando votara un 41,49% do censo.