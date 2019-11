10N: Os colexios electorais de Pontevedra abren con normalidade e sen incidentes

Os pontevedreses estamos chamados ás urnas este domingo, por segunda vez en apenas seis meses, para elixir os sete deputados e catro senadores que nos representarán no Congreso e no Senado durante a próxima lexislatura, a décimo cuarta da democracia.

Facémolo, do mesmo xeito que o resto dos españois, coa esperanza de saír da situación de bloqueo político que impediu a formación dun novo goberno e, por tanto, obrigou á repetición das eleccións xerais celebradas o pasado mes de abril.

Un total de 772.766 cidadáns de Pontevedra poderán exercer o seu dereito ao voto este 10 de novembro nas 1.333 mesas e os 676 colexios electorais repartidos por toda a provincia.

No caso da Boa Vila o censo está composto por 66.807 persoas, repartidas nas 106 mesas electorais que haberá na cidade.

Todas elas foron constituídas á hora prevista, as oito da mañá, con total normalidade e segundo trasladan as autoridades non se rexistraron incidentes.

As urnas estarán abertas, como é habitual, ata as oito da tarde.

Nas eleccións do pasado mes de abril, a participación na provincia de Pontevedra superou os datos dos anteriores comicios e alcanzou un 75,1%.

Máis de 2.300 axentes dos corpos e forzas de seguridade do Estado velarán polo desenvolvemento das eleccións. En concreto, trátase de 1.133 axentes da garda Civil, 787 axentes da Policía Nacional e outros catrocentos das distintas policías locais.

Ademais, 737 representantes da administración serán os encargados de transmitir a través de equipos informáticos dos resultados das eleccións unha vez que pechen as urnas ás oito da tarde. Estes funcionarios son tamén os encargados de remitir os datos de incidencias e de número de votantes ás doce e ás seis da tarde.