Tranquila xornada de reflexión para os políticos pontevedreses

Carme da Silva na xornada de reflexión do 10N © BNG de Pontevedra

Tras unha semana de intensa campaña electoral, a máis curta da historia da democracia, os políticos pontevedreses descansaron este sábado en compañía de amigos e familiares. Todos eles aproveitaron a xornada de reflexión para tentar desconectar unhas horas antes do transcendental domingo que teñen por diante.

Un paseo por Pontevedra foi a opción elixida pola cabeza de lista do PP, María Ramallo, para gozar desta xornada de reflexión. Fíxoo acompañada, entre outros, do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; o portavoz popular en Pontevedra, Rafa Domínguez; e a ex presidenta do Congreso, Ana Pastor, número 2 por Madrid.

Todos eles saudaron a varias persoas durante o seu paseo e acabaron compartindo un aperitivo nunha cafetería da praza de Curros Enríquez. Pola tarde, Ramallo ten previsto asistir a un magosto que se celebrará no Parque Azul de Marín.

Pola súa banda, a candidata do BNG quixo asistir á feira Etiqueta Negra que, desde este sábado, celébrase en Pontevedra. Fíxoo acompañada de compañeiros e amigos, probando algúns dos produtos gourmet que se exhibían e realizando varias compras.

Durante o resto do día, Carme da Silva estará con amigas e familiares aos que, unha vez máis, quixo agradecer o apoio e o agarimo demostrado ao longo desta campaña electoral.

Lonxe de Pontevedra estivo a candidata de Galicia en Común, Yolanda Díaz, que para descansar durante esta xornada de reflexión optou por dar un paseo coa súa familia por Santiago de Compostela e facer unhas compras nunha librería da capital galega.

Ata Santiago foi tamén a candidata do PSdeG-PSOE, Olga Alonso, para compartir a mañá xunto ao resto de cabezas de lista dos socialistas galegos e o seu líder, Gonzalo Caballero. Todos eles pasearon polo centro histórico da cidade e pousaron ante a prensa.

Mentres tanto, en Pontevedra, o número 2 ao Congreso, Guillermo Meijón, participou nun faladoiro con amigos no Carabela e, pola tarde, estará coa familia e mergullarase na lectura de tres libros: 'No Society', 'La monarquía del miedo' e 'Dar(se) conta'. A candidata ao Senado, Marica Adrio, estivo tamén en Etiqueta Negra.