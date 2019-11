Denuncian once mozos por tenencia e consumo de drogas nun bar de Bueu

Droga incautada pola Garda Civil © Guardia Civil de Pontevedra

A Garda Civil denunciou esta semana once mozos, un deles menor de idade, por tenencia e consumo de drogas nun bar do centro de Bueu. No interior do local incautaron pequenas cantidades de estupefacientes.

Estas denuncias e incautacións son resultado dun control realizado por efectivos da patrulla de seguridade xidadá da compañía da Garda Civil de Pontevedra e a patrulla Fiscal e Fronteiras de Marín no marco das tarefas de control contra o tráfico comerciante polo miúdo de drogas.

Os gardas civís realizaron distintos puntos de verificación de vehículos e persoas nas vías de acceso á localidade e realizaron esta inspección no citado bar, situado nunha céntrica rúa de Bueu, porque se sospeitaba que se estaban consumindo estupefacientes.

No momento da inspección, había neste local quince clientes. Once deles foron identificados e denunciados por tenencia e consumo de diferentes substancias estupefacientes, a maior parte haxix e marihuana. Un deles é menor de idade

Pola súa banda o responsable do local foi denunciado por unha serie de infraccións administrativas: permisividade cara ao consumo de drogas e tabaco, non presentar a licenza municipal de apertura, carecer do cartel de prohibición de venda de alcol a menores, non presentar a póliza de seguro de responsabilidade civil e non estar dado de alta na Seguridade Social, entre outras.

Este tipo de dispositivos que se levan a cabo periodicamente forman parte do plan operativo de resposta policial ao tráfico comerciante polo miúdo e consumo de drogas en lugares e locais de lecer.