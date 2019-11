CIG-Saúde alerta da privatización dalgúns servizos no Hospital Montecelo

CIG-Saúde denuncia que a xerencia da área sanitaria de Pontevedra pretende privatizar unha parte das funcións do persoal do servizo de hostalaría do Hospital Montecelo, "concretamente as tarefas relacionadas co aseo das camas do persoal de garda e a reposición da roupa de aseo".

A central sindical nacionalista explica que estas tarefas son realizadas actualmente "polo colectivo de pinches" e anuncia que levarán a cabo todas as accións que consideren oportunas na defensa dun servizo de hostalaría público.

Nun comunicado a CIG sinala que a estratexia da xerencia "pasa por adxudicalo en contrato a unha empresa privada", e din que así ven recollido no documento de prescricións técnicas para o próximo concurso de contratación do servizo de limpeza.

O servizo de hostalería do Hospital Montecelo leva máis de 20 anos co mesmo número de persoal "a pesar de que o aumento considerable de pacientes, de menús, e da variedade dos mesmos, incrementou de maneira importante a carga de traballo".

Dende CIG-Saúde critican que a dirección "prefire privatizar, incluso a costa de encarecer o custe do servizo, antes que contratar persoal propio" e conclúen dicindo que a calidade do servizo e a profesionalidade das traballadoras e traballadores "está por riba de calquera interese privatizador desta dirección".