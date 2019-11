De Albania a roubar en 30 vivendas de toda Galicia, con Pontevedra como base de operacións

Detidos na operación Komodos © Guardia Civil Máscaras usadas polos detidos © Guardia Civil Xoias recuperadas © Guardia Civil

Os tres mozos de orixe albanesa detidos esta semana en Pontevedra e Santiago de Compostela pola Garda Civil formaban unha banda ben organizada que viaxaba do seu país de orixe a España só co obxectivo de roubar diñeiro e xoias para, posteriormente, regresar a casa co botín. Tiñan a súa base de operacións nun piso da cidade do Lérez e desprazábanse a todo Galicia para cometer os roubos, polo menos unha trintena.

A operación, bautizada Komodos, executárona os grupos de patrimonio de Policía Xudicial da Garda Civil da Coruña e Ourense baixo a coordinación do Xulgado de Instrución número 7 da Coruña, que acordou o ingreso en prisión dos tres detidos.

En Pontevedra detiveron a dous dous homes de 19 e 29 anos e no aeroporto de Lavacolla, en Santiago, a unha moza de 23, todos pola súa integración nun grupo criminal responsable da comisión unha trintena de delitos de roubo con forza no interior de vivendas.

Os ladróns, segundo a Garda Civil, utilizaban para os seus desprazamentos un vehículo con varias placas de matrícula, todas elas falsas. Desde o seu domicilio eventual en Pontevedra desprazábanse por toda a comunidade utilizando distintos vehículos, para dificultar a súa detección, vixilancia e seguimentos.

Os inicios da investigación remóntanse a principios do mes de marzo, cando a Garda Civil tivo coñecemento de tres roubos noutros tantos chalés da Zapateira (A Coruña) e dous máis en Allariz (Ourense), tres días máis tarde. As pescudas tiveron que pararse durante varios meses porque os sospeitosos volveran a Albania, pero reactiváronse en outubro ao detectarse que os dous homes regresaban a España utilizando unha identidade falsa.

A Garda Civil sometenos a unha intensa vixilancia e puido comprobar que non desempeñaban actividade laboral algunha, e que o motivo da súa estancia podería deberse novamente, á comisión de roubos en vivenda.

Aos poucos días, recibiron a visita dunha moza da mesma nacionalidade que, despois de estar aloxada con eles durante un par de días en Pontevedra, tiña intención de tomar un voo de regreso. Foi arrestada no aeroporto cando levaba encima xoias procedentes de dous dos roubos cometidos días antes.

O modus operandi baseábase en localizar vivendas que nese momento non estaban ocupadas polos seus moradores, para posteriormente acceder ao seu interior mediante o pinzamiento de xanelas, eliminando os sistemas de seguridade das vivendas, para posteriormente levar todas as xoias e diñeiro en efectivo.

Nunca chegaron a ser sorprendidos a pesar de que robarni en municipios da Coruña, Ourense e Pontevedra, entre eles, Barro.

A Garda Civil realizou rexistros, un deles na rúa Tablada de Pontevedra, nos que localizaron máscaras, roupa que utilizaban para evitar ser recoñecidos polas posibles cámaras de seguridade, así como ferramentas das utilizadas para acceder aos inmobles. Tamén se acharon, ocultas no dobre fondo dun sofá do domicilio, numerosas xoias provenientes dos roubos que se lles imputan, moitas das cales xa foron devoltas aos seus lexítimos propietarios.