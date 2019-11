O Nadal faise xa visible en Pontevedra

Non só comercios de decoración ou agasallos amosan xa que o Nadal está moi preto. A cidade mesma comeza a engalanarse para lucir as súas mellores galas durante as próximas festas.

Así, operarios da empresa Porgesa xa están a instalar as luces que iluminarán o centro da cidade durante o Nadal pontevedrés.

A primeira das rúas que xa ten colgados os arcos de iluminación é Gutierrez Mellado e dende ese punto estenderase a todo o centro da cidade e tamén os barrios durante as vindeiras semanas.

A inauguración deste alumeado está prevista, como todos os anos, para o 5 de decembro cunha gran festa na praza da Ferrería.

A colocación dos arcos e soportes da decoración de Nadal forma parte do contrato municipal de iluminación que, ademais do Nadal, incluíu as Festas de Verán 2019 e 2020 e o Entroido do próximo ano. O custo global é de 200.255 euros.

Os criterios de adxudicación e de licitación foron a aplicación de novas tecnoloxías, a sustentabilidade das luces instaladas e a súa estética.