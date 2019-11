A eliminación de puntos negros e humanización de vías centran a atención da Mesa do Camiño

Reunión da Mesa do Camiño no pazo provincial © Deputación de Pontevedra Reunión da Mesa do Turismo no pazo provincial © Deputación de Pontevedra

A seguridade das estradas polas que transita o Camiño de Santiago centrou o contido da Mesa do Camiño que se reuniu este mércores no pazo provincial con representantes de todas as institucións e colectivos que promoven a peregrinación a Compostela.

Impulsar unha mellora integral das vías provinciais polas que pasan os roteiros foi un dos apartados nos que a deputada de Turismo, Ana Laura Iglesias, fixo maior fincapé, centrándose especialmente na erradicación de puntos negros, a creación de senllas peonís ou a humanización de espazos.

A responsable socialista puxo como exemplo a mellora da mobilidade na EP-0508 entre Curro e San Amaro ou a instalación de lombos e nova sinalización en Vilaboa. Neste sentido, Iglesias adiantou que está prevista a recuperación de espazos na rúa do Parque (EP-8005) en Caldas de Reis.

Ademais a deputada referiuse tamén ás axudas aprobadas polo goberno provincial para a rehabilitación do patrimonio, das que se beneficiaron concellos como o de Barros, Portas ou Caldas. Neste último, o proxecto de rehabilitación das fontes do Camiño acaba de recibir o premio Gran de Area do Colexio de Arquitectos.

Na mesa tamén participou o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, para recalcar a aposta da Xunta pola mellora da seguridade viaria nos catro roteiros do Camiño de Santiago que transcorren pola provincia de Pontevedra.

O mandatario popular coincidiu coa deputada en destacar a necesidade da colaboración institucional para a mellora da protección e a posta en valor do Camiño Portugués, o Camiño Portugués pola Costa, a Vía da Prata ou o Camiño de Inverno.

O crecemento do volume de peregrinos foi outro dos aspectos que resaltaron ambas as administracións. O ano pecharase coa peregrinación de 100.000 persoas por algunha dos catro roteiros da provincia. Unha das que maior crecemento experimentou foi a do Camiño da Geira e dos Arrieiros, que pasa por Forcarei e A Estrada, que en só nove meses atraeu a máis de 700 devotos. Por iso urxen á Consellería para tramitar o seu recoñecemento como roteiro oficial do Camiño de Santiago.

No plano cultural, Román Rodríguez, anticipou que durante o Ano Santo organizarán na provincia unha ampla variedade de actos de diversa índole e que servirán como broche de ouro para outras actuacións que este departamento xa ten en marcha na provincia como o Plan de Albergues, o de Sinalización, o de Mantemento ou o de Embelecemento.

MESA DE TURISMO

Antes de analizar os datos do Camiño, no mesmo escenario reuniuse a Mesa do Turismo. O seguimento do Plan Estratéxico de Turismo centrou a atención da reunión e desde a Deputación explicaron que se atopa en execución o 96 % de todas as liñas recollidas no documento. Ademais, o 4% restante atópase xa planificado para executalo o próximo ano.

Sobre os plans de futuro, a deputada Ana Laura Iglesias destacou que o próximo ano a natureza vai ser a protagonista das accións promocionais da Deputación, que abordará cuestións como o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo rural, o turismo náutuco e mariñeiro, así como o termalismo.

Para iso xa están a traballar nunha nova peza promocional audiovisual que se estreará en Fitur entre o 22 e 26 de xaneiro do próximo ano.