O Concello reparará a cuberta da escola infantil da Parda para acabar coas pingueiras

O Concello de Pontevedra arranxará "o máis rápido posible" os problemas de pingueiras da escola infantil Galiña Azul da Parda. Así o anunciou a concelleira de Benestar Social, Paloma Castro, que mantivo este martes unha reunión cos técnicos da oficina municipal de arquitectura na que acordaron incoar un informe de urxencia para executar a obra de forma inmediata.

Despois dunha profunda revisión do estado do edificio, os técnicos chegaron á conclusión de que a mellor solución ao problema das filtracións de auga pasa por protexer o teito cunha chapa galvanizada a modo de sobrecuberta. Unha actuación que elevará o custo do proxecto dos 41.000 ata os 60.000 euros.

"Unha vez vez que se faga o informe para xustificar a emerxencia, poderase actuar pola vía dun decreto da Alcaldía”, detalla Castro, o mecanismo administrativo que podería aplicar o goberno local para executar canto antes a reforma.

Os motivos polos que se produciron estas filtracións de deben, segundo a edila socialista, a un galvanizado defectuoso ou de mala calidade da chapa que cobre o edificio actualmente. Con todo, desde o Concello aseguran que a construción se concluíu en marzo do 2010 polo que non debería presentar ningún tipo de deterioración.

Por iso reclamarán á empresa construtora Ediserpo, actualmente en concurso de acredores, a súa responsabilidade por vicios ocultos na edificación. "Imos reclamar os cartos, xa que a situación na que se atopa a cuberta, con picadas de óxido, só pode respostar a unha galvanización deficiente”, remata Castro.