Máis de 300 persoas visitarán a Casa de Colón en Poio antes de 2020 a través de Depotermal

Ao longo dos meses de novembro e decembro dentro do programa Depotermal, da Deputación Provincial, máis de 300 persoas procedentes de toda a provincia de Pontevedra visitarán casa Museo Colón de Poio.

As visitas guiadas están programadas para os mércores e os xoves ás 17.00 horas e contarán con dous guías de recoñecido prestixio como Pedro Martín Gilarranz, secretario da Asociación Galicia Histórica e o escritor e autor do libro 'La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón', Ángel Carracelas.

Este mércores 6, un total de 70 persoas procedentes de toda a provincia poderán coñecer con detalle tanto o interior da Casa Museo Colón como as teorías sobre a orixe galega do descubridor do novo mundo.