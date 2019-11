O PSOE sostén que 'Ence si, pero non aí' e aposta por unha mesa de negociación para o traslado

Guillermo Meijón, número 2 da lista do PSOE ao Congreso, indicaba este luns que os socialistas continúan mantendo a súa postura sobre a situación da fábrica pasteira na ría de Pontevedra: "Ence si, pero non aí".

O candidato afirmaba durante un encontro coa prensa que o tema de Ence atópase en mans dos xuíces, que deberán decidir sobre a prórroga de 75 anos concedida polo goberno de Mariano Rajoy, unha prórroga que "entendiamos que era unha auténtica animalada".

Meijón sinalou que é necesario un cambio de localización para seguir xerando postos de traballo dentro da comarca e aposta por crear unha mesa de negociación na que desexan que se atope o conxunto das forzas políticas, entre as que inclúe ao PP de Núñez Feijóo. O representante socialista criticou que o presidente da Xunta renegue agora do traslado pero lembra que o Partido Popular votou no Parlamento de Galicia a favor dese traslado da fábrica pasteira e que Telmo Martín obtivera o mellor resultado do PP en Pontevedra, con 12 concelleiros, cando se comprometeu ao peche de Ence.

Tanto Guillermo Meijón como a número dous ao Senado, Marica Adrio, mostraron a súa confianza para a cita coas urnas do próximo domingo 10 N. Esperan obter catro deputados en Pontevedra e manteñen a ilusión de lograr o quinto.