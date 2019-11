Cae nas escaleiras do Arquivo, denuncia ao Concello e o xuíz dille que foi por falta de atención

O Concello de Pontevedra recibiu este luns a sentenza do Xulgado pola denuncia presentada por unha persoa que sufriu unha caída nas escaleiras do Arquivo Municipal, pola que reclamaba 57.000 euros en concepto de danos e prexuízos.

A portavoz do goberno local, Anabel Gulías, explicou que os tribunais desestimaron a reclamación ao entender que o estado das escaleiras dun edificio histórico de máis de cen anos de antigüidade non influíron na caída tanto como a mala sorte e a falta de atención do accidentado, polo que sentenciou en favor do Concello.

Doutra banda, a Xustiza deu tamén a razón ao goberno local, que ordenou a demolición dunha construción de planta baixa e de 40 metros cadrados de superifice nun polígono de Pazos ao entender que non se axustaba á normativa urbanística. O propietario recorreu aos tribunais, que fallaron a favor do goberno local.