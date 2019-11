Ana Pontón e Carme da Silva invitan a concentrar no BNG todo o voto do país para defender Galicia en Madrid

Acto público do BNG no Teatro Principal de cara ás eleccións do 10N © Diego Torrado Acto público do BNG no Teatro Principal de cara ás eleccións do 10N © Diego Torrado Acto público do BNG no Teatro Principal de cara ás eleccións do 10N © Diego Torrado Acto público do BNG no Teatro Principal de cara ás eleccións do 10N © Diego Torrado

O Teatro Principal enchíase este domingo ao mediodía con motivo do acto público organizado polo Bloque Nacionalista Galego (BNG) coa presenza da portavoz nacional Ana Pontón e coa candidata pola provincia Carme da Silva. Ámbalas foron aclamadas a súa chegada ao escenario, acompañadas por Anabel Gulías e polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, baixo a música ambiente de 'Sumar por Galiza', tema interpretado por Aida e Jasper para a campaña que promove a formación nacionalista 'Facer valer Galiza'.

Anabel Gulías foi a primeira en dirixirse ao público, entre o que se atopaban os que foran parlamentarios do BNG por Pontevedra en Madrid, OIaia Fernández Davila e Guillerme Vázquez, entre outros dirixentes como o parlamentario galego Luís Bará, o vicepresidente da Deputación César Mosquera ou o alcalde de Poio, Luciano Sobral. A tenente de alcalde en Pontevedra falou de que o BNG non vai permitir que "nos rouben o noso diñeiro" en Madrid e sinalou que a candidata Carme da Silva é unha compañeira seria, intelixente e capaz que "non ten medo", insistiu, para referirse á "mafia sindicalista" que lle fixera pintadas diante da súa casa na anterior campaña.

A continuación, Miguel Anxo Fernández Lores afirmou que son importantes estas eleccións porque "se o BNG está, Galiza está" e indicou que gran parte da sociedade galega detectou que o BNG é quen defende os intereses de Galicia no Parlamento, mentres que os outros candidatos responden a outros intereses. Afirmou que o voto útil para que Galicia avance debe destinarse ao partido nacionalista. Rematou a súa intervención destacando o traballo de Carme da Silva durante moitos anos, desde que o BNG estaba na oposición en Pontevedra, pola cidade e por Galicia. Asegurou que ten "a cabeza moi ben amoblada" e que será deputada o vindeiro domingo.

Carme da Silva, na súa intervención, lamentou que, por exemplo, o PP, o PSOE e Podemos impidan que se desenvolva a remodelación do Nó dos Bombeiros, previsto para antes de 2015. "Négannos 6 millóns de euros", afirmou sinalando que estes partidos discriminan a Galicia e a Pontevedra sen dotala da circunvalación ou mantendo a Ence na ría. Acusou á empresa pasteira de estar en campaña "intentando comprar vontades pero Pontevedra non está en venda. O BNG non está en venda", asegurou a candidata ante os aplausos dos asistentes ao acto.

Da Silva pediu aos votantes confianza no BNG para facerse respectar en Madrid. "O noso compromiso é traballar coa mesma ilusión e intensidade no Congreso, levando alí a voz de Pontevedra, que ata o de agora estivo muda, e cos seus proxectos pendentes metidos nos caixóns da forzas políticas madrileñas. O vindeiro 10N o país ten que gañar. Galiza ten que estar", rematou Da Silva dicindo "Adiante Galiza, adiante BNG. Desta vai".

Por último, Ana Pontón recibía unha ovación antes de iniciar a súa intervención e sinalaba que se antes xa se emocionaba con frecuencia, agora con motivo do seu embarazo as hormonas "andan revolucionadas" e emociónase moito máis. Pontón fixo un paralelismo entre Galicia e Pontevedra, lembrando que hai máis de 20 anos, a cidade do Lérez ía para atrás sen rumbo e sen autoestima e a cidadanía decidiu un cambio de confianza. "O cambio está á vista facendo políticas innovadoras", sinalou destacando o traballo do equipo de Fernández Lores na alcaldía e o feito de que persoas non nacionalistas apoien e confíen no seu proxecto.

Deste xeito, a portavoz nacional do BNG lembrou que nas anteriores eleccións quedaron sen representación no Congreso por "un puñado de votos" e por iso pediu que se faga campaña de boca a boca e de casa en casa para evitar a "discriminación e o pasotismo" ao que se enfronta Galicia. Afirmou que o Bloque vai defender dereitos sociais e que se aplicarán fórmulas políticas igual que as que se desenvolven en Pontevedra,

Pontón sinalou que fronte á "procesión dos caladiños" dos 23 deputados e deputadas electas, a representación do Bloque ofrecerá "a voz propia que Galiza necesita para facerse valer e condicionar a política do Estado a favor dos e das galegas". "Imos demostrar que imos a por todas", concluíu a máxima representante da formación entre o público que aplaudía de pé a súa intervención.