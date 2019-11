A feira do gourmet galego Etiqueta Negra abre o prazo para participar nas actividades de formación

Etiqueta Negra no Recinto Feiral © Mónica Patxot

Os días 9, 10 e 11 de novembro o Recinto Feiral de Pontevedra acollerá a feira do gourmet galego Etiqueta Negra, unha cita gastronómica cos mellores produtos de Galicia.

A organización xa abriu o prazo para que as persoas interesadas inscríbanse nas actividades de formación que se dirixen ao público en xeral e que se desenvolverán durante este evento.

Están previstos dous talleres de cociña asiática con produtos galegos impartidos pola profesora Lili Wo. As persoas interesadas poderán elaborar as populares goyzas, empanadillas de orixe chinesa que foron adoptadas pola cociña xaponesa, e futomaki, rolos de sushi. O curso celebrarase o sábado 9 ás 13.30 e ás 18.00 horas.

A blogueira Lady Compostela impartirá outros dous cursos, neste caso sobre cociña creativa e saudable. Serán o domingo 10, ás 11.30 e ás 13.15 horas. Ensalada de lentellas, hamburguesa de garavanzos ao curry son algúns dos pratos que se prepararán.

Outro curso durante o domingo 10, ás 18.00 e 19.45 horas centrarase en preparación de merendas para deportistas e persoas de hábitos sans. Realizaranse galegas de avea e plátano ou snacks como boliñas de dátiles.

Miguel Mosteiro, un coñecido chef, será o encargado de realizar o luns 11 ás 16.30 horas un obradoiro de Cociña Atlántica no que elaborará pratos con algas, mariscos e peixes das augas galegas. As persoas asistentes aprenderán técnicas de limpeza e desespinado do peixe ou tratamentos do marisco.

O mestre panadeiro Dani Pampín ofrecerá outro taller sobre conservación, elaboración e uso da masa madre. Será o domingo ás 18.30 horas. E ás 19.45 ofrecerá outro sobre técnicas de amasado e formado do pan.

Para estes cursos as prazas son limitadas e o prezo é de 12 euros e é preciso inscribirse na web etiquetanegragourmet. com

Tamén se ofrecerán cursos gratuítos sobre as etiquetas dos alimentos impartido pola dietista-nutricionista Lida Folgar. Será o sábado 9 ás 13.30 horas. E ás 14.30 horas, o chef Gerson Iglesias ofrecerá outro curso sobre a dieta atlántica, rica en produtos do mar e da terra.

Etiqueta Negra estará aberta o sábado e o domingo desde as 11.00 ata as 21.00 horas e o luns ata as 20.00 horas. Haberá unha zona de comida e foodtrucks. A entrada custa tres euros por día. Pódense adquirir abonos para os tres días ao prezo de 8 euros.