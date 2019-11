Carme da Silva anuncia en Poio que o BNG defenderá que Galicia teña status de nación pesqueira

Encontro de Carme da Silva (BNG) con representantes do sector pesqueiro en Poio © BNG

Carme da Silva, candidata do BNG ao Congreso dos Deputados para as eleccións do 10 de novembro, mantiña un encontro este sábado con representantes da pesca tradicional e mariñeiros do xeito en Combarro.

A candidata nacionalista explicou que o sector pesqueiro é estratéxico e fundamental para o país e reivindicou a necesidade de que Galicia tome decisións para defender os seus intereses en Madrid en lugar de aceptar as decisións lesivas que ata o de agora o PP e o PSOE asumiron "sen rechistar".

Por este motivo, Da Silva lembrou que é precisa unha voz galega que apoie ao sector pesqueiro ante o abandono das forzas estatais. Neste sentido, explicaba aos asistentes que en Madrid a pesca non é un sector estratéxico e por iso non defenden os intereses dos traballadores do mar.

Pediu o voto para o BNG afirmando que a formación dará a cara polos intereses dos mariñeiros á hora de negociar orzamentos, investimentos e cotas de pesca fronte a outras formacións políticas.

Sinalou tamén que nun Congreso sen maiorías absolutas, o Bloque defenderá para Galicia o status de zona altamente dependente da pesca ante a Unión Europea para obter máis fondos e máis cota de pesca para a frota galega.

Neste sentido, Carme da Silva incidiu en que é preciso apoiar o xeito e á pesca artesanal para esixir que se exclúan as cotas europeas. Considera moi daniña para as embarcacións do cerco e do xeito con base en Combarro e Raxó, entre outras localidades pesqueiras de Galicia, a última decisión adoptada en Bruxelas para reducir a cota de capturas da sardiña.

Culpou desta situación ao Goberno español ao entender que non lle importan os problemas da xente do mar e por iso, insistiu, na necesidade de que haxa voces galegas en Madrid que aposten por Galicia.

Lembrou que o BNG deu a cara pola frota galega con iniciativas no Parlamento Galego, no Congreso e, a través de Ana Miranda, no Parlamento Europeo, ademais de mobilizándose na rúa para denunciar as inxustizas cometidas con este sector económico prioritario para Galicia.