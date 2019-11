Accidente en Avenida da Porteliña provocado por un condutor novel que deu positivo na proba de alcoholemia

Accidente na avenida da Porteliña, en Poio © PontevedraViva Accidente na avenida da Porteliña, en Poio © PontevedraViva

Dous vehículos impactaban de maneira frontal pasadas as 12.15 horas deste sábado 2 de novembro. O accidente rexistrábase na avenida da Porteliña, no municipio de Poio.

Segundo testemuñas presenciais, os ocupantes dos turismos non sufriron feridas de gravidade. Segundo relata a Policía Local de Poio, o accidente producíase cando un dos condutores implicados saíase do carril impactando contra dous vehículos estacionados e despois foi a colidir frontalmente con outro vehículo que circulaba en sentido contrario.

Ao condutor que provocou o accidente se lle realizaron as probas de alcoholemia con resultado de 0,77 e 0,73 mg/l de alcohol en aire expirado. Este condutor, veciño de Poio, é novel ao contar con menos dun ano de vixencia do permiso de conducir.

Os axentes procederon a súa investigación como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria para que sexa citado para a celebración dun xuízo rápido. A Policía Local de Poio en colaboración coa Garda Civil do posto de Pontevedra desviaron o tráfico para evitar as retencións en ámbolos sentidos da PO-308.

É o segundo accidente que se produce na PO-308 nas últimas 24 horas, xa que na tarde deste venres tamén se rexistraba outro accidente de tráfico entre dous turismos noutro dos puntos de alta sinistralidade desta estrada. O accidente sucedía á altura de Combarro no cruzamento entre a estrada autonómica e a Rúa Francisco Regalado. Non houbo feridos, segundo fontes da Policía Local.

Ante as previsións de condicións meteorolóxicas adversas ao longo das vindeiras horas, desde os servizos de Emerxencias recomendan manter a máxima precaución nas estradas.