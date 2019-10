Un menor de 13 anos, ferido nun atropelo nun paso de peóns de Marín

Atropelo nun paso de peóns en Marín © Diego Torrado Atropelo nun paso de peóns en Marín © Diego Torrado

Un neno de 13 anos resultou ferido e tivo que ser trasladado ao Hospital Provincial de Pontevedra tras sufrir un atropelo na noite deste mércores en Marín.

Os feitos ocorreron sobre as nove da noite na contorna do coñecido edificio Raimundo Vázquez, na avenida de Ourense.

En concreto, segundo a información facilitada pola Policía Local de Marín, o menor cruzaba polo paso de peóns desde o paseo cara á rúa José Trasande cando foi golpeado por un turismo que circulaba en sentido Pontevedra.

Segundo consta no atestado policial, o vehículo alcanzou o menor por un lateral, golpeándoo co espello retrovisor, e, froito do impacto, o peón saíu despedido e golpeou a cabeza contra o asfalto.

O neno estivo consciente en todo momento, estable e orientado e, en principio, o seu estado de saúde non parecía revestir gravidade. En todo caso, foi trasladado nunha ambulancia asistencial ao Hospital Provincial.

As testemuñas presenciais do atropelo relataron á Policía Local que o vehículo circulaba a pouca velocidade cando se produciu o atropelo.

O menor é veciño das inmediacións, de modo que alertaron á súa nai e acompañouno tanto no propio lugar do accidente como posteriormente no traslado ao hospital.

Os primeiros en atender o menor foron varios peóns que presenciaron os feitos e inmediatamente foron alertadas as policías Local e Nacional de Marín e unha ambulancia asistencial do 061.