Regresan as queixas contra o local de Rexurdir, os veciños denuncian falta de seguridade e sucidade

Ruídos, pelexas, sucidade e inseguridade. Son as queixas dos veciños do número 17 da rúa Cruceiro, na parte traseira do colexio das Doroteas, que reclaman o traslado da sede de Rexurdir, unha institución dedicada á atención e reinserción social de persoas con algún tipo de adicción, que abriu no baixo deste inmoble na primavera do 2018 a pesar do rexeitamento da comunidade de propietarios.

"A localización non é a adecuada para un centro así, seguimos pedindo que o trasladen", demanda a presidenta da comunidade, Carmen Alonso.

Das queixas dos residentes xa están ao tanto no Concello. A concelleira de Benestar Social, Paloma Castro (PSOE) recibiu este verán aos veciños para escoitar as súas reivindicacións e tratar de atopar unha solución ao conflito.

"Rexurdir é unha asociación que presta un servizo tremendamente necesario para o ben do conxunto da cidadanía e imos tentar que sexa posible unha convivencia pacífica cos habitantes dás rúas Cruceiro, A Barca e Almirante Mato. Os veciños teñen dereito a gozar do seu barrio e dá súa vivenda con total paz e tranquilidade e imos facer todo o que estea nas nosas mans para que así sexa”, proponse a edila.

Os intentos de conciliación do goberno local non acaban de convencer aos propietarios, que xa non soportan esta situación. "Xa non saímos polo portal porque nos dá medo, saímos polo garaxe", comenta Pilar Penas, veciña deste edificio.

Denuncian os veciños que os usuarios de Rexurdir, que abre en horario de mañá e tarde de luns a domingo, apropiáronse da praza adxacente ao edificio, das escaleiras que dan acceso á ponte da Barca e mesmo do portal de entrada ao edificio. "Sentan na porta de entrada ao noso edificio dificultando a entrada e saída dos veciños", detalla a presidenta da comunidade nun escrito enviado ao Concello.

A falta de seguridade é outro asunto que xera tensión na veciñanza. "No exterior do local, hai pelexas e berros que impiden á xente transitar pola beirarrúa. Ademais consomen alcol e outras substancias na porta do local e no túnel baixo a ponte", critica Alonso, que esixe á dirección de Rexurdir un maior control do comportamento dos seus usuarios.

Un dos momentos críticos coincide á primeira hora da mañá, coa apertura do centro e a chegada de alumnos ás Doroteas. "Están aquí con cans e calquera día pode haber algún problema", sostén unha atemorizada Alonso.

A deterioración da contorna é outro aspecto no que fan fincapé os veciños, que senten abandonados polos servizos de limpeza municipais. Ademais acusan os usuarios de Rexurdir de amontoar latas, botellas, cavichas e restos de comida na rúa. Alertan ademais que algúns destes usuarios pasan a noite baixo as escaleiras de acceso á ponte, o mesmo lugar no que aseguran ver a toxicómanos consumindo drogas por vía venosa.

A pinga que colmou o vaso da paciencia dos veciños foi o intento de roubo que sufriu hai unhas semanas unha anciá na rúa A Barca, ao que un home tentoulle arrebatar o bolso. Non foi un episodio illado, pois a comezos de ano unha veciña deste edificio ocorreulle o mesmo e acudiu á Policía para denunciar os feitos.

Tras escoitar as queixas dos veciños, a concelleira de Benestar Social comprometeuse a poñer "todos os medios de control que sexan precisos para asegurar unha convivencia tranquila e sen incidencias cos usuarios de Rexurdir Provincial”, promete.

Para conseguilo, Castro xa mantivo unha conversación coa directora do local de Rexurdir, Laura Vilán, da que obtivo o compromiso de "exercer un maior control sobre os usuarios, reprobando e mesmo sancionando coa prohibición de entrar ás instalacións a aquelas persoas que poidan causar o máis mínimo altercado", sinala a edila.

Así mesmo, a Policía Local xa está ao tanto desta situación e intensificará a vixilancia na zona para previr "balbordos ou incidencias que perturben a paz dous habitantes", remarca a socialista.

Desde a comunidade de propietarios agradecen a atención do goberno local e esperan que estas boas intencións tradúzanse en feitos. Aínda que, os veciños seguirán defendendo a súa postura, a de trasladar o centro a outro lugar, iniciativa para a que conseguiron 1.265 firmas antes da apertura do centro.