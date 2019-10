Os artilleiros da Brilat gañan un concurso de patrullas Tui-Santiago moi rifado

O grupo de Artillería da Brigada Galicia VII, Brilat, gañou a nova edición do concurso de patrullas Tui-Santiago organizado cada ano pola propia Brigada para medir a destreza de patrullas militares nunha serie de probas realizadas ao longo de 120 quilómetros do Camiño de Santiago.

Este ano a Brilat destaca que o nivel da proba "foi altísimo", de tal forma que todo estivo moi rifado e houbo "diferenzas de puntuación mínimas" entre as patrullas participantes. Os artilleiros da Brigada pontevedresa lograron 4.598 puntos, tan só 24 máis que os alcanzados polos segundos clasificados, tamén da propia Brigada, o batallón de infantería Zamora das Brilat, que obtivo 4.574 puntos.

O terceiro lugar da clasificación lográrono os militares da patrulla do Terzo Norte da Armada de Infantería de Mariña de Ferrol, que sumou 4.540 puntos na clasificación final.

Esta proba está considerada como unha das competicións de carácter militar máis duras de España e este ano contou coa participación de 16 patrullas dos tres exércitos, Terra, Armada e Aire.

A competición militar consiste na realización de parte do Camiño Portugués coa uniformidade completa, armamento e mochila con equipo. Ademais da súa preparación física, deben demostrar a súa destreza en diversas probas como o paso de pista de obstáculos, rápel, percorrido topográfico, percorrido cronometrado, paso a nado de río arrastrando o equipo, tiro e lanzamento de granadas, todo nun tempo límite de 34 horas e 40 minutos.

Do total de participantes, cinco patrullas foron eliminadas da competición por non cumprir as esixentes xanelas horarias dos distintos tramos. A pesar de ser eliminadas, demostraron un enorme espírito de sacrificio e seguiron camiñando ata chegar á Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela.

O percorrido iniciouse na noite do luns en Tui e finalizou na madrugada deste xoves 30 de outubro en Santiago. De todos os xeitos, queda un último paso aínda e este xoves 31 de outubro terá lugar na Praza do Obradoiro unha breve parada militar na que se realizará a entrega de premios. Ademais, haberá unha misa na igrexa de San Francisco en Santiago.