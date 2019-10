Prisión para un home por roubar un móbil e un billete de lotería de Nadal polo método do tirón

Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa © Cristina Saiz

O Xulgado de Garda de Vilagarcía de Arousa decretou o ingreso inmediato en prisión dun home de 45 anos detido como presunto autor dun roubo con intimidación polo método do tirón.

Os feitos sucederon o luns, 28 de outubro, sobre as 10.44 horas. Axentes da Policía Nacional que patrullaban en prevención da seguridade cidadá foron alertados pola sala do 091 de que unha muller acababa de ser vítima dun tirón.

Os axentes dirixíronse inmediatamente ao lugar e na entrada de acceso ao porto detectaron a presenza dun individuo que respondía as características físicas do presunto autor do tirón. Ao detectar a presenza dos axentes, correu a esconderse detrás dunha caseta eléctrica.

Os axentes identificárono e, tras efectuarlle un cacheo de seguridade, atopáronlle o teléfono móbil que lle acababa de subtraer á vítima xunto cun décimo de lotería de Nadal.

Os axentes detivérono por un roubo con intimidación e recuperaron os obxectos roubados, que lle entregaron á vítima. Trátase dun veciño de Vilagarcía de Arousa con antecedentes policiais ao que se atribúe un delito de roubo con intimidación.

Unha vez detido, foi trasladado a dependencias policiais. Alí tramitouse o correspondente ateigado e foi posto a disposición xudicial. O xuíz decretou o seu ingreso inmediato en prisión.