O Pazo Provincial énchese de oportunidades e claves para o emprego

Xornada "Motivación e apoio a persoas con dificultades no acceso ao emprego" © Deputación de Pontevedra

O Salón de Plenos do Pazo provincial encheuse este mércores de oportunidades e claves para o emprego coa xornada "Motivación e apoio a persoas con dificultades no acceso ao emprego" organizada pola Deputación de Pontevedra ao abeiro do proxecto "Labora 2020".

O obxectivo desta actividade, á que asistiron máis de 100 persoas e que tamén se puido seguir a través da páxina web da Deputación, foi proporcionar claves para que as persoas pertencentes a colectivos vulnerables, e que polo tanto téñeno máis difícil á hora de acceder ao mercado laboral, poidan mellorar as súas habilidades, superar as barreiras para buscar traballo, fomentar a súa marca persoal e tamén coñecer diversas entidades que traballan pola inclusión no mercado do emprego.

A xornada contou cos relatorios da psicóloga Laura Chica; a coach da Escola Europea de Líderes, Yolanda Villar; o coordinador do servizo de emprego da Asociación Bata, Ignacio Rey; o director da Fundación para o Emprego da Asociación Juan XXIII, Diego Chapela e da técnica de selección de persoal da empresa Clece, Flavia González.

A través de "Labora 2020", cofinanciado polo Fondo Social Europeo e cun orzamento total de 4,8 millóns de euros, a Deputación organiza itinerarios formativos, integrados e personalizados en 16 concellos entre 2019 e 2021.