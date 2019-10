Os cemiterios municipais, a punto para o Día de Todos os Santos

Limpeza dos cemiterios municipais © Concello de Pontevedra

Operarios da empresa Ferrovial Servicios están realizando desde a semana pasada os traballos necesarios para que os cemiterios municipais de Pontevedra, San Amaro, Salcedo e Campañó, estean en perfectas condicións para o Día de Todos os Santos.

Estas limpezas xerais, ademais, tamén se están a facer no resto de camposantos aínda que non sexa e titularidade do Concello.

Así, estanse a realizar rozas e limpezas e aumentouse a flota de colectores nos lugares onde sexa necesario porque é coñecido que o lixo nos cemiterios do municipio incrementa nestes días porque os veciños queren ter en perfecto estados os seus panteóns ou nichos.

Ademais está previsto que nesta semana o servizo de recollida de lixo reforce as quendas nas contornas dos cemiterios municipais e, de ser preciso, recollerase o lixo varias veces ao día.