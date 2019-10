Localizan en Poio dous zulos con case dez quilos de ameixa xapónica

Ameixas atopadas nun dos zulos © Policía Local de Poio Ameixas atopadas nun dos zulos © Policía Local de Poio

Dous veciños de Poio, con múltiples antecedentes por furtivismo, volveron a ser sorprendidos polas autoridades faenando sen licenza nos bancos marisqueiros da ría de Pontevedra.

A Policía Local de Poio, en colaboración cos guardapescas da confraría de Pontevedra, interceptou este domingo a estas dúas persoas na coñecida como Illa dos Ratos, en Poio. Os dous estaban a extraer ameixa dun parque de cultivo.

Habitualmente estes furtivos capturan o molusco en sacos e ocúltano en diferentes puntos para, posteriormente, regresar a por el e vendelo ilegalmente en bares e restaurantes.

Pero nesta ocasión, os axentes lograron recuperar o marisco subtraído. Foi localizado en dous zulos nos que recuperaron 9,5 quilos de ameixa xapónica.

Os dous furtivos serán denunciados perante o xulgado por un delito contra a flora e a fauna e, ademais, tamén se tramitará pola vía administrativa ante a Xunta de Galicia para que se lles impoña a correspondente sanción económica.

As autoridades advirten que esta actividade ilegal increméntase cando se achegan as épocas de celebración como o Nadal, polo que solicitan que non se adquira o marisco por fóra das canles regulamentarias.