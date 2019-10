Os pontevedreses reciclan 267 toneladas de residuos cada mes

A cada vez maior conciencia ambiental dos pontevedreses fai que as cifras de reciclaxe de residuos disparáranse este ano. Nos oito primeiros meses de 2019, achegáronse aos respectivos contedores -sen contar os xenéricos de cor verde- un total de 2.136 toneladas de vidro, papel, cartón, envases, latas ou plásticos.

Así o reflicten os datos desvelados por Ferrovial Servizos, a empresa concesionaria da recollida de lixos e a limpeza viaria, que cifra nunhas 267 toneladas ao mes a cantidade de residuos que Pontevedra envía ás respectivas plantas de reciclaxe.

Estes rexistros corresponden tanto ao centro urbano da cidade como ao rural e supoñen unha cifra récord para Pontevedra.

De feito, o pasado mes de xaneiro recicláronse 144 toneladas de vidro -o maior volume desde que hai rexistros- e en marzo o mesmo ocorreu cos envases, plásticos e latas, que alcanzaron as 85 toneladas recicladas. Pola súa banda, en papel e cartón recolléronse 129 toneladas só o pasado mes de agosto, a tan só seis da súa mellor marca histórica.

O incremento do volume de residuos enviados á reciclaxe foi sostido nos últimos anos, froito tamén do aumento das illas de contedores en todo o municipio. Recentemente, na zona urbana pasaron de 263 a 270 e no rural, segundo os datos municipais, multiplicáronse pasando de 50 a 175.

O balance deste traballo, desagregado por tipoloxía de residuos, demostra que o papel e o cartón son os materiais máis reciclados en Pontevedra. Acaban no correspondente contedor azul, de media nos oito primeiros meses de 2019, unhas 98 toneladas ao mes. Son 22 máis que as 76 mensuais que se rexistraron o ano anterior.

O vidro logra situarse preto destas cifras cunha media de 89 toneladas mensuais recollidas entre xaneiro e agosto. O iglú verde, por tanto, rexistra por agora once máis ao mes que as 78 que se recolleron en 2018.

A reciclaxe de envases, plásticos e latas, por último, queda nunhas 79 toneladas mensuais, fronte ás 64 que os pontevedreses depositaron no contedor amarelo o ano pasado.