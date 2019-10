O parque empresarial de Racelo xa ten beirarrúas en todo o polígono

A Xunta de Galicia, a través dunha subvención de 38.655 euros, completou as obras que permitiron que o parque empresarial de Racelo, na Lama, teña beirarrúas en todos os viais deste equipamento que carecían delas.

Os traballos foron revisados este venres polo delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, e o alcalde da Lama, Jorge Canda, entre outra autoridades.

Esta actuación consistiu en construír as beirarrúas na zona do punto limpo e na zona noreste do polígono, onde se construíron as últimas naves.

En total, executáronse 300 metros lineais de novas beirarrúas.

A subvención forma parte dun programa da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a mellora dos parques empresariais galegos.