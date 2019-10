O BNG promete impulsar a reforma do nó de bombeiros se volve ao Congreso

A cabeza de lista do BNG pola provincia de Pontevedra para as próximas eleccións xerais continúa inmersa en plena precampaña.

Se a principios de semana reclamaba unha Facenda galega, Carme da Silva volve á carga agora coa reforma do nó de bombeiros que "leva en parálise desde hai catro anos, xusto vos que ou BNG leva fóra do Congreso do Deputados", declarou a candidata nacionalista nunha comparecencia acompañada polos alcaldes de Pontevedra e Poio, Miguel Anxo Fernández Lores e Luciano Sobral.

A concelleira pontevedresa criticou a PP e PSOE por esquecerse deste proxecto e prometeu solicitar a súa licitación inmediata tan pronto como sexa deputada "e abra a ventaniña do Rexistro do Congreso".

O proxecto está aprobado de forma definitiva desde o 2015, cando se incluíu no documento alegacións relacionadas coa conexión peonil e ciclista, asi como o impacto do mesmo sobre o ENIL de Alba. "Estamos en outubro de 2019 e dende entón non houbo ningún trámite, só anuncios propagandísticos", afeou.

Alertou Silva que ao pasar tanto tempo desde a súa aprobación córrese o risco de que caduque a tramitación ambiental, algo que obrigaría a reiniciar a tramitación. Por iso esixe compromiso á clase política, posto que a obra, valorada en 6,2 millóns de euros, "pódese incluír como modificación orzamentaria en calquera momento", asegura.

Recalca a nacionalista que a parálise do proxecto coincidiu coa saída do Bloque do Congreso, algo que da Silva interpreta como "unha proba evidente de que se os galegos non miramos polas nosas necesidades non van ser outros vos que ou fagan", finalizou.

Pola súa banda, o rexedor pontevedrés subliñou a remodelación do nó de bombeiros é fundamental para Pontevedra para poñer solución a unha "conexión peonil terceiromundista e perigosa" entre a cidade do Lérez e Poio. Ademais a reforma redundará nunha maior fluidez do tráfico. Unhas palabras que ratificou o propio Sobral.