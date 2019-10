Os alcaldes socialistas esíxenlle á Xunta un modelo de financiamento como o da Deputación

O PSdeG-PSOE xuntou este martes en Vilagarcía aos 22 alcaldes da provincia, así como ás tenencias de alcaldía onde ostenta responsabilidades de goberno, para esixirlle á Xunta de Galicia un cambio de modelo nas relacións interadministrativas co municipalismo. Un pacto local que comezaría pola completa reformulación do "fracasado" Fondo de Cooperación Local.

O poder municipal socialista, co alcalde de Vilagarcía Alberto Varela como anfitrión, criticou que os Orzamentos da Xunta para 2020 traian "cero investimentos para os concellos gobernados polos socialistas" e conxelasen o Fondo de Cooperación Local base (a única partida reservada aos concellos que se reparte obxectivamente en función da poboación, avellentamento, dispersión e extensión) en 112,9 millóns de euros.

Mentres tanto, engadiu, "a Xunta incrementa ata os 266,1 millóns de euros o caixón para repartir fondos autonómicos por convenios e subvencións escuras".

"Por cada euro que a Xunta de Galicia transfire obxectivamente aos concellos hai outros 2,5 que se reparten discrecionalmente e iso non pode ser", denunciou Alberto Varela, quen reclamou un Fondo de Cooperación máis transparente e con moita maior dotación, "un instrumento que sexa comparable ao que na Deputación chámase Plan Concellos".

Na xuntanza do poder municipal socialista (que goberna sobre dúas terceiras partes dos habitantes desta provincia) acordouse reclamar da Xunta de Galicia a aprobación dunha lei específica para regular o Fondo de Cooperación Local, así como o fin das subvencións e convenios discrecionais.

Explicouse que a Deputación de Pontevedra transfire un 30% dos seus Orzamentos totais aos concellos da provincia en base a instrumentos regrados e con reparto obxectivo. Pola contra, a Xunta só dedica un 2,3% da súa recadación tributaria ao Fondo de Cooperación Local, o que supón un 0,1% do Orzamento autonómico total.

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias e alcalde de Vigo, Abel Caballero, achegou o dato de que o Estado transfire aos 61 concellos da provincia de Pontevedra, en base á participación local nos tributos estatais, 208 millóns de euros. E o Goberno en funcións acaba de aprobar un incremento dun 7% en concepto de anticipos a conta. Unha cifra que contrasta cos 112,9 millóns que a Xunta transfire aos concellos de toda Galicia co FCL.

Alberto Varela lamentou a "discriminación constante da Xunta" e ironizou lembrando que o presidente Núñez Feijoo visitou Vilagarcía hai uns días. "Estivo na Praza de Abastos e agardo que, polo menos, mercara algo porque sería o único investimento que deixaría nesta cidade".

Varela Paz destacou tamén a importancia das Eleccións Xerais do próximo 10 de novembro e desexou que o PSOE teña "un gran resultado", para o que, recalcou, é necesario contar co respaldo "dos cidadáns que non se deixan enganar".