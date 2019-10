Cuntis fártase dos problemas de persoal no centro de saúde e anuncia mobilizacións

Os portavoces dos tres partidos da corporación mantiveron unha reunión este martes © Concello de Cuntis

Os portavoces dos tres partidos que compoñen a corporación do Concello de Cuntis acordaron por unanimidade solicitar unha reunión co xerente da área sanitaria para esixirlle solucións aos problemas de persoal que leva sufrindo o centro de saúde de Cuntis e o PAC de Caldas durante os últimos meses.

Na reunión participaron, ademais do alcalde de Cuntis, Manuel Campos; e o concelleiro de Sanidade, José Treviño; ademais do portavoz do PP, Manuel Fernández; e o de Veciñanza, Santiago Martínez.

Así mesmo, acordaron a organización dunha marcha protesta desde o centro de saúde ata a Praza da Constitución o día 31 de outubro ás 20 horas para escenificar o hartazgo de toda a sociedade cuntiense cun problema que continúa sen solución.