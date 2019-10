Moraña acorda conxelar impostos e impostos municipais para 2020

O goberno local de Moraña, que lidera a alcaldesa popular Luisa Piñeiro, anuncia a conxelación de todos os impostos e as taxas para o próximo ano. A intención desde o equipo de goberno é evitar unha carga económica para a veciñanza.

Desta forma aprobouse a baixada da taxa do lixo nun 10% e será retroactiva ao presente ano fiscal. O resto de tributos municipais manterán os seus actuais importes.

Segundo o goberno de Piñeiro, o imposto de Bens Inmobles (IBI) conta co coeficiente do 0,4%, o mínimo que permite a lei; o de vehículos sitúase entre os 12 e os 112 euros anuais segundo os cabalos fiscais e tamén é posible acollerse a unha exención total no caso de vehículos históricos ou de máis de 25 anos. A taxa da auga sitúase en 23,80 euros por exercicio, mentres que a de lixo rebáixase en case catro euros establecéndose en 32,45 euros para as vivendas urbanas mentres que as do rural pasan de 24,04 a 21,54.

O imposto de Construcións, Instalacións e Obras sitúase no 2% do orzamento de execución material de cada intervención. A taxa urbanística permanece no 0,01%. Moraña tamén está adherido ao programa 'Doing Bussines' e bonifica tamén as actividades comerciais ou de tipo empresarial entre o 50% e o 95% no ICIO, o IBI e o IAE dependendo dos postos de traballos xerados. As empresas de actividade forestal, agrícola ou gandeira contan cun desconto do 95% no Catastro.

Tres servizos manteranse gratuítos durante 2020: expedición de documentos oficiais, a asistencia á ludoteca e ás escolas deportivas municipais, ademais do aluguer do pavillón.