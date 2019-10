O Concello destinará máis de 120.000 euros á modernización da Administración Electrónica

A Xunta de Goberno Local vén de aprobar a contratación da renovación dos servidores da base de datos e do subministro dunha cabina de almacenamento por un importe total de 121.000 euros.

Trátase de dous contratos que, segundo informou a portavoz do Goberno, Anabel Gulías, están encamiñados a modernizar a administración electrónica. "Queremos darlle prioridade a este tipo de cuestións que, se ben non son demasiado vistosas, son moi necesarias para dar resposta aos procesos e procedementos, e mellorar a calidade do traballo e de atención aos veciños e veciñas do concello" asegurou.

O contrato para a renovación dos servidores da base de datos inclúe o subministro de dous servidores, a instalación da nova versión do software ORACLE e a migración dos datos a este novo entorno. Pola súa banda, o contrato de subministro dunha cabina de almacenamento inclúe o subministro, instalación, configuración, migración de información e posta a punto dunha cabina que reemplace aos dos sistemas de almacenamento empregados na actualidade.

Ambos contratos teñen prazo de execución de tres meses cada un e o obxectivo final de ambas renovacións é o de aumentar a capacidade, actualización e mellora do rendemento da base de datos do Concello.

Estas actuacións están cofinaciadas a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado de Pontevedra.