Pontevedra condena os actos violentos en Cataluña tras un tenso debate plenario

Pontevedra condenou este luns de maneira unánime os actos de violencia que se están rexistrando en Cataluña desde que se fixo pública a sentenza do proceso soberanista, coñecida popularmente como o Procés. Iso si, non existiu o mesmo consenso á hora de manifestar un apoio incondicional ás forzas e corpos de seguridade do Estado.

O BNG, que desexou unha "pronta recuperación" dos feridos e mostrou a súa repulsa ante "calquera tipo" de comportamento violento, non se sumou á moción presentada polo Partido Popular para mostrar a súa "máxima gratitude" ante a actuación dos axentes desprazados a Cataluña. PSOE e Cidadáns si apoiaron esta declaración.

O portavoz popular, Rafa Domínguez, explicou que "debemos dar nuestro apoyo a quien nos defiende" porque sen eles, dixo, a violencia "camparía a sus anchas" por Cataluña ante o intento dos independentistas de "llevar el caos, el desorden y la violencia" ás cidades catalás co obxectivo de "romper el orden constitucional".

"Las imágenes de Barcelona ardiendo a causa de los nacionalistas radicales nos duelen a todos", engadiu Domínguez, que asegura que aos pontevedreses tamén lles causa "desazón, angustia y tristeza" esta situación e que desde as institucións de Cataluña non condenasen estes actos o que, segundo dixo, "ha envalentonado a los radicales".

Tras as críticas aos socialistas de Sánchez, aos que acusou de "darle a las a los violentos" cos seus pactos cos partidos independentistas, o líder do PP pontevedrés centrou as súas críticas nun BNG que, ao seu xuízo, mantén unha actitude "indecente e indefendible" que lle levou a ser "más radical que ERC".

Rafa Domínguez asegura que os cidadáns deben ter presente que "votar a Ana Pontón es igual que votar a Quim Torra"

"Lo único que quieren es trasladar el problema catalán a Galicia", engadiu Rafa Domínguez, que se pregunta se os galegos "lo que quieren es ver arder sus ciudades". A este respecto, o portavoz popular engadiu que, para as próximas eleccións autonómicas, os cidadáns deben ter presente que "votar a Ana Pontón es igual que votar a Quim Torra".

Carme da Silva, pola súa banda, lamentou o rumbo "político e ideolóxico" desta moción coa que os populares, dixo, "cumpren ordes". Despois de reiterar que o BNG se posiciona "en contra da violencia", a edil nacionalista reclamou que o problema catalán resólvase pola vía do "diálogo" e o "consenso" entre ambas as partes.

A edil sinalou que na moción popular "faltan" colectivos que tamén se están vendo afectados polos incidentes como o persoal sanitario, os comerciantes e hostaleiros ou os servizos municipais de limpeza, xa que "as persoas que sofren as consecuencias son moitas" e non só os axentes das forzas da orde.

Ademais, Da Silva esixiu ao portavoz popular que retirase "inmediatamente" a alusión que fixo vinculando ao BNG coa violencia porque o nacionalismo galego, sinalou, "sempre defendeu" a solución pacífica aos conflitos. "E mortos hai", engadiu, en relación ao asasinato de Alexandre Bóveda, unha "memoria" que o PP "non pode tomar de broma".

O PSOE ve ao PP un partido "empodrecido" que se "alimenta da carroña" e pacta cunha formación "fascistoide" como Vox "sen ruborizarse"

A concelleira do BNG tamén criticou a comparación de Ana Pontón con Torra e asegurou que "non hai ningunha persoa" no PP que "lle chegue á punta do pé" á líder nacionalista. "É unha persoa traballadora, intelixente e que só mira polo ben dos galegos, cousa que vostedes non poder dicir do señor Núñez Feijóo porque anda a outras cousas", rematou.

Moito máis duro, con todo, foi o portavoz socialista, Tino Fernández, que tras mostrar o seu apoio "sen fisuras" aos axentes destinados en Cataluña e o seu agradecemento por defender os "valores democráticos", acusou aos populares de usar este conflito de maneira "demagóxica e oportunista" cunha moción "absolutamente prescindible e carente de sentido".

Esta iniciativa, sinalou Fernández, é propia dun partido "empodrecido" que se "alimenta da carroña" e ao que ve sumido nunha "deriva" que lle levou a pactar en toda España cunha formación "fascistoide" como Vox "sen ruborizarse". Isto provoca, subliñou, que o PP "non está para dar leccións de nada".

"Os espellos nos que se miran reflexan a Franco, a Santiago Abascal e a Cayetana Álvarez de Toledo", ironizou o edil socialista, que chegou a afirmar que " isto con Fraga non pasaría", xa que o expresidente galego tiña "suficiente sentido de Estado" para, nunha situación como esta, apoiar ao goberno de Sánchez.