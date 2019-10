O Concello instala novos colectores no centro histórico

Novos colectores do centro histórico de Pontevedra © Concello de Pontevedra Novos colectores do centro histórico de Pontevedra © Concello de Pontevedra Novos colectores do centro histórico de Pontevedra © Concello de Pontevedra

A concellaría de xestión dos residuos urbanos, que dirixe Raimundo González, acaba de renovar parte do parque de colectores de carga frontal que dá servizo ao centro histórico.

O Concello, a través da empresa concesionaria Ferrovial Servicios, instalou quince novos colectores en distintos puntos da zona monumental substituíndo a outros que tiñan "esgotada a súa vida útil" por diversos motivos, especialmente, polo uso. Esta substitución continuará no mes de novembro coa instalación doutros dez novos colectores de carga frontal no ámbito periurbano.

A maior parte da recollida de lixo en Pontevedra é de carga lateral (faise polo lado dereito do camión), pero no caso do centro histórico faise con carga frontal porque o camión de recollida de carga lateral non colle polas rúas da zona monumental, o que supón que os colectores sexan máis pequenos.

Ademais, foi unha decisión consensuada co Centro Comercial Zona Monumental dende hai anos a instalación dos colectores do centro histórico ben nas rúas perimetrais ou ben en rúas pouco transitadas tratando de mellorar a imaxe visual do centro histórico.

Segundo informa o Concello de Pontevedra, esta medida, que se complementará con outra substitución na zona periurbana no vindeiro mes, "pretende acompasar a unha sociedade cada vez máis esixente no tratamento dos residuos urbanos e seguir a senda marcada polo programa Efecto PO2 de posicionamento da cidade que centrará a acción municipal no presente mandato".

A recente cambio de contedores vén a sumarse á campaña que acaba de pór en marcha a concellaría de xestión dos residuos recordándolles aos establecementos comerciais deste ámbito (hostalería, comercio, restauración...) o servizo de recollida porta a porta de vidro e cartón/papel, que se vén desenvolvendo por parte da concesionaria dende o ano 2008.

Todas as medidas, e as futuras que a concellaría está a planificar, "van encamiñadas a incrementar a participación veciñal na xestión dos residuos na cidade, unha liña de traballo principal no presente mandato".