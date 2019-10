A choiva encharca as estradas

Pingueiras no pabillón da Seca © PP de Poio

Esta fin de semana chuviosa parece deseñada polos donos de Netflix para que quedemos no sofá de casa coa mantita.

A inestabilidade atmosférica tradúcese en persistentes chuvascos que localmente poden chegar a ser de tipo tormentoso e que, para este domingo, advirte Meteogalicia que virán ocasionalmente acompañados de saraiba. Tamén as temperaturas mínimas sufriron un lixeiro descenso, e sopra o vento moderado do noroeste.

Estas precipitacións ocasionaron pequenas incidencias, sobre todo a formación de bolsas de auga na calzada.

É o caso de Sanxenxo, onde o Servizo Municipal de Emerxencias tivo que levantar algunhas arquetas en Portonovo.

En Pontevedra os bombeiros tamén tiveron que desatascar a auga que se acumulou en puntos da cidade como a Avenida de Bos Aires.

E en Poio a Policía Local informa de encharcamentos na estrada que comunica o porto de Campelo co aparcamento de Lourido, tamén na zona do Casal da parroquia de San Xoán, na nave de piragüismo en Combarro e pingueiras no Pavillón de deportes da Seca.