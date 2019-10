Os socialistas pontevedreses "gastarán moito os zapatos" na campaña electoral

O PSdeG-PSOE da provincia de Pontevedra celebrou este venres na Finca Batacos o seu Comité Provincial e declarouse preparado para encarar unha campaña electoral, ata o 10 de novembro, na que "imos gastar moito os zapatos", en palabras do secretario xeral provincial, David Regades.

Tamén anunciou a celebración de tres mítines en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, pero recalcou que a campaña terá un forte acento de proximidade coa cidadanía con actos informais, paseos e encontros a pé de rúa.

No seu discurso Regades dixo que "o PP está rabioso porque a crise en Cataluña está a ser abordada polo Goberno en funcións con intelixencia e mesura, en contraste coa pésima xestión que fixeron Rajoy e o ex-ministro Fernández Díaz".

"Estes son os patriotas que falan todo o día da Constitución", denunciou, "políticos de pulserita, que fan campaña cos asuntos de Estado e que quedan en evidencia ao pedir a dimisión dun ministro por cear unha hamburguesa".

David Regades abogou por un Goberno socialista, "que aborde os problemas da cidadanía e que non dependa nin de independentistas nin da ultradereita". "O único Goberno posible", rematou, "para abordar os retos do país e evitar o bochorno colectivo de ver a Abascal sentado no Consello de Ministros".