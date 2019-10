Condenan un pai que obrigou á súa filla a comer "alén do razonable" mentres a chamaba "gorda" e "guarra"

A Audiencia de Pontevedra confirmou a condena a un pai pontevedrés que terá que pagar unha multa de 150 euros por forzar á súa filla para inxerir "grandes cantidades" de comida, mentres lle gritaba e a chamaba "gorda" e "guarra".

Este fallo xudicial confirma a pena imposta polo xulgado de instrución número 2 de Pontevedra, condenando a este pai por un delito leve de coaccións.

Os feitos remóntanse ao mes de agosto de 2016, cando a menor atopábase no domicilio do seu pai conforme ao réxime de visitas que, naquel momento, estaba vixente tras a separación dos seus proxenitores.

A sentenza declara como feitos probados que a nena, que viña de comer en casa dunha amiga, chegou a casa e díxolle ao seu pai que quería cear.

O acusado, "enfadado polos hábitos alimenticios da menor", decidiu facerlle comer "moita comida", segundo recollen os maxistrados, e lle dixo que ía comer ata que el dixese que parase.

Desta maneira, o pai preparoulle varios bocadillos, ensalada, orella e queixo coa intención de que a nena o comese todo.

No medio dos "berros" do proxenitor e ante a "tensión do momento", relata a sentenza da Audiencia de Pontevedra, este chamou á súa filla "gorda e guarra".

A escena durou preto dunha hora, ata que o irmán da menor, que tamén se atopaba no domicilio paterno, chamou á súa nai para alertarlle do que estaba a pasar.

A nena foi trasladada ao hospital cun cadro de ansiedade.

O pai recorreu a primeira sentenza condenatoria, ditada o pasado mes de decembro, pero a Audiencia rexeitou o seu recurso.

Nega que estes feitos tivesen "finalidade educativa" como alegaba o proxenitor e asegura que se trata dun "suposto de desproporcionalidade" ao tratarse dunha situación "hostil", con berros e "totalmente allea" á conduta educativa.

"O feito de obrigar a un fillo para comer alén do razoable, ata fartarse, claramente non é unha conduta xustificada nin xustificable", conclúe o tribunal.