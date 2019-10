A antiga escola da Lama acollerá as actividades da ANPA Caldevergazo

Operarios municipais están realizando as obras de acondicionamento e rehabilitación do inmoble da antiga escola da Lama, que estará destinado ás actividades da Asociación de Nais e Pais (ANPA) Caldevergazo así como as súas xuntanzas e iniciativas socioculturais.

As obras, que se realizan a petición da ANPA, contemplan a colocación de novos baños e o pintado da planta baixa dun edificio que conta xa con moitos anos e que agora está sendo acondicionando para que teña un uso máis acorde coas necesidades asociativas.

Ademais, o goberno municipal pedirá á arquitecta municipal que faga unha proposta redistributiva do espazo e usos da planta superior, que non está sendo utilizada neste momento, co fin de que poida ter un mellor aproveitamento público para albergar a actividade asociativa e formativa do municipio.

A colaboración do Concello da Lama coa ANPA e a comunidade educativa é unha das prioridades do equipo de goberno a través de continuas actuacións que se realiza no centro escolar en colaboración coa dirección, cos mestres e coa Consellería de Educación.