RADIO.- Non rompas esta cadea solidaria: regálanche música, regalas música

Os primeiros elos da cadea están aliñados: a Taponeta Solidaria; Fundación Amigos de Galicia; JCR, un atípico grupo de música pontevedrés e Carlota Crey, compositora e cantante pontevedresa. Durante dous anos, JCR ou o que vén sendo Juan Carlos Redondo, Amar Dev Sharma, Matías Provenzano e Brandan Philips gravaron o seu segundo disco, que como o primeiro, pretendía ter un destino solidario. Así, as outras dúas partes fixeron o resto.

Desta forma está á venda o cd 'Imposible de borrar' cuxa recadación se destinará á compra de lentes graduadas para menores de Pontevedra cuxas familias carecen de recursos para a súa adquisición. E aquí é onde calquera pode involucrarse na cadea solidaria: regálanche este disco e debes tomar a substitución regalando outro a outra persoa. Pódense adquirir na Casa da Luz por sete euros; así como en Vilagarcía e Santiago.

Reunimos en PontevedraViva Radio a varios dos participantes desta proposta. "Encántame a música e conseguín reunir a varias persoas para facer música amateur e colaborar coa nosa afección nunha iniciativa social", di Juan Carlos Redondo. Entre esas persoas está a nova compositora e cantante pontevedresa, Carlota Crey, que engade que no seu caso se sumou á proposta "forma espontánea".

'Imposible de borrar' é o nome do disco porque "vai ser indeleble este proxecto e a ilusión coa que traballamos nel", "eu tería que escoitalo outras cen veces máis para decidir que tema gústame máis" engade Amar. Paula Chapela, responsable de comunicación da Fundación non dubida que os obxectivos se cumprirán, xa que a sociedade pontevedresa "sempre responde moi ben as accións que levamos a cabo".

O ímpeto colaborador daba un paso máis nestas Conversas na Ferrería e Juan Carlos ofrecíase a completar a iniciativa cun concerto ou festival benéfico no que ademais dos participantes en 'Imposibles de borrar' poidan sumarse os grupos ou solistas que queiran.