O autor confeso do crime de Ponte Caldelas "minguou" a capacidade de defensa da súa vítima e asestoulle puñaladas "en cuestión de segundos"

Manuel Rivas, vítima do coñecido como crime de Ponte Caldelas, tiña minguada a súa capacidade de defensa cando recibiu máis de 20 puñaladas. Así o aseguraron este mércores os forenses que declararon na terceira sesión do xuízo contra o autor confeso do crime, Marcos Vidal, que se segue na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Manuel Rivas, que tiña 39 anos e era o marido da antiga compañeira sentimental do acusado, recibiu, segundo os forenses, máis dunha vintena de navalladas. Tiña lesións defensivas na man esquerda, pero que, en realidade, tivo poucas opcións para defenderse porque o acusado inmobilizoulle o brazo dereito, o que, en realidade, permitiulle a posibilidade de tentar escapar do seu agresor, pois era destro.

Segundo relataron na sala de vistas, Manuel tiña unha ferida contusa no ombreiro dereito feita por "contención", presumiblemente pola presión dun xeonllo do seu atacante para inmobilizalo. Ademais, todas as feridas de defensa tíñaas na man esquerda, o que implica que seguramente era a única que tería libre para tentar escapar.

Ademais, relataron que todo apunta a que a agresión se produciu cando ambos estaban no chan e probablemente Marcos encima de Manuel, como apunta a circunstancia de que non había salpicaduras na parede da habitación.

A peritaxe dos forenses que puideron escoitar os membros do tribunal popular que debe xulgar os feitos engade que Manuel tiña catro feridas no pescozo, ningunha delas mortais, e o resto -ata un total de máis de 20- estaban concentradas no lado esquerdo do corpo, en especial na zona torácica.

En canto á causa da morte, a modo gráfico aseguraron que morreu desangrado. En terminoloxía máis técnica, faleceu por "shock hipovolémico". De todas as feridas recibidas, tres serían mortais ao afectar a órganos craves como o pulmón ou a arteria pulmonar. Dous recibiunas na zona torácica e unha nas costas. Esta "probablemente" foi a última que recibiu.

Pola sala de vistas tamén pasaron este mércores varios peritos de Criminalística da Garda Civil que indicaron que todo apunta a que as feridas foron todas case simultáneas. Así, unha especialista que declarou por videoconferencia desde Madrid relatou que foron "de maneraconsecutiva".

A modo de exemplo, asegurou que tiña tres feridas no tórax "muy próximas, con morfología y dimensiones muy similares" e realizadas nun período moi curto de tempo, probablemente "en cuestión de segundos".

Marcos Vidal entregouse á Garda Civil tras o crime e deu aos axentes que o detiveron a navalla que utilizara para matar a Manuel no dormitorio da casa que compartía con Sandra Martínez, a súa agora viúva que, segundo sosteñen todas as partes excepto ela mesma, mantiña ou mantivera ata pouco tempo antes unha relación sentimental co acusado.

Esa navalla, que se mostrou varias veces na sala de vistas desde o inicio do xuízo o luns, tiña uns oito centímetros e os forenses indicaron que as feridas de Manuel tiñan entre 6 e 7 centímetros, de modo que son compatibles con esa arma branca.

Nesta mesma liña manifestáronse outros especialistas da Garda Civil. Un perito que se conectou por videoconferencia desde Madrid indicou que o fío da navalla é "compatible" cos cortes que presentaba a roupa do falecido.

Outros especialistas confirmaron que na habitación na que apareceu o cadáver de Manuel había signos de loita e que non había desfeitas nin desorde en ningún outro punto da vivenda da rúa México de Ponte Caldelas na que se produciron os feitos. No dormitorio si había "señal de pelea y forcejeo" e había pegadas de zapatillas por toda a cama.

O xuízo concluirá este xoves. Está previsto que declaren varios axentes da Garda Civil e que as partes fagan os seus informes. A continuación, os membros do xurado deberán deliberar sobre a culpabilidade ou non do procesado, trámite que previsiblemente empezará o venres.

O fiscal atribúelle un delito de asasinato con aleivosía e solicita unha pena de 20 anos de prisión, a prohibición de achegarse á viúva durante 25 anos e unha medida de liberdade vixiada durante oito anos máis. As acusacións particulares que exercen os seus pais e a súa viúva piden 20 e 25 anos por asasinato e o seu avogado defensor reduce a acusación a homicidio.